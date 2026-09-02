Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, mahalle ziyaretlerine Yakaköy\'de devam etti

(MUĞLA) - Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında saha çalışmalarına Yakaköy Mahallesi'nde devam etti. Esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Mandalinci, mahallede yapılması planlanan Kadın Yaşam Merkezi için de incelemelerde bulundu.

Başkan Mandalinci, mahalle ziyaretleri kapsamında saha çalışmalarına Yakaköy'de devam etti. Mandalinci çalışmalarına Yakaköy Mahalle Muhtarı Gülcan Aygün'ü muhtarlık binasında ziyaret ederek başladı.

Mandalinci'ye Başkan Yardımcıları İdil Ekmekci, Ercan Pehlivan, Kanat Hasan Özsert, Serkan Balkan ve Tolga Karademir, belediye meclis üyeleri, ilgili birim müdürleri, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve MUSKİ yetkilileri ile Bodrum Muhtarlar Birliği Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz eşlik etti.

ESNAFIN TALEP VE ÖNERİLERİ DÜNLENDİ

Muhtar Aygün ile mahalle sakinlerinden gelen talep ve önerileri dinleyen Mandalinci, beraberindeki heyetle mahalle genelinde incelemelerde bulundu. İletilen konuları yerinde değerlendiren Mandalinci, yapılabilecek çalışmalarla ilgili birim müdürleri ve kurum yetkilileriyle görüş alışverişinde bulundu.

Mahalledeki esnafı da ziyaret eden Mandalinci, esnafın talep ve önerilerini dinledi ardından köy kahvesinde vatandaşlarla bir araya gelerek mahalle sakinleriyle sohbet etti.

Ziyaret kapsamında Kadın Yaşam Merkezi yapılması planlanan Sevgi Sanat Atölyesi'ni de ziyaret eden Mandalinci, burada kadınlarla bir araya geldi. Kadınların ihtiyaçlarını, beklentilerini ve önerilerini dinleyen Mandalinci, yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Mandalinci, Yakaköy Mahallesi ziyaretini Türkmen mevkiinde gerçekleştirdiği incelemelerin ardından tamamladı.