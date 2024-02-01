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Manila'da Havai Fişek Fabrikasında Çıkan Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Manila'da Havai Fişek Fabrikasında Çıkan Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Manila\'da Havai Fişek Fabrikasında Çıkan Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Laguna vilayetinde bulunan küçük bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Yangının diğer fabrika ve evlere sıçraması itfaiyeciler tarafından önlendi. Polis, patlamaların nedenini araştırmaya devam ediyor.

01.02.2024 17:19
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MANİLA, 1 Şubat (Xinhua) -- Filipinler'in başkenti Manila'nın güneyindeki Laguna vilayetinde bulunan küçük bir havai fişek fabrikasında çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Polisin yaptığı açıklamaya göre yangın Perşembe günü öğleden sonra Cabuyao kentinde meydana geldi. İki kişi olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılardan bazılarının durumunun kritik olduğu bildirildi.

İtfaiyeciler iki saat içinde yangını söndürerek bölgedeki diğer fabrika ve evlere sıçramasını önledi.

Görgü tanıkları, fabrikayı alevlerin sarmasından önce çok sayıda gürültülü patlama duyduklarını aktardı.

Polis, patlamaların nedenini öğrenmek üzere soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Manila'da Havai Fişek Fabrikasında Çıkan Yangında 2 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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