Manipur'da Şiddet Patlak Verdi

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Hindistan'ın Manipur eyaletinde Kuki ve Meitei toplulukları arasında geçen ay başlatılan barış görüşmelerinin ardından taraflar arasında çatışmalar yeniden patlak verdi.

Hint basınındaki haberlere göre, Manipur'un sınır bölgesi Jiribam'da, Kuki topluluğu mensubu olduğundan şüphelenilen kişiler, Borobekera Polis Karakolu'na saldırı düzenledi ve yerel saatle 05.30 sularında çatışma çıktı.

Silah ve bombalarla düzenlenen saldırının ardından Meitei topluluğuna ait 3 ev, Kukiler tarafından ateşe verildi. Bazı evler, kullanılan patlayıcılar sebebiyle hasar gördü.

Emniyet mensupları, iki topluluk arasındaki çatışmaların 07.00'ye kadar devam ettiğini belirterek, Jiribam dahil bazı bölgelerde karşılıklı çatışmaların yer yer sürdüğünü aktardı.

Manipur Emniyet Müdürü Rajiv Sing, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin çabalarıyla durumun kontrol altına alındığını ve şiddetin daha fazla tırmanmasını önlemek için ilave güvenlik güçlerinin görevlendirildiğini ifade etti.

Sing, devam eden krize en iyi çözümün her iki toplum arasında "barışçıl bir diyalog" olacağını belirterek, olayların tırmanma ihtimaline karşı emniyetin yüksek alarm durumuna geçirildiğini kaydetti.

Hindistan hükümeti, 17 Eylül'de, Manipur eyaletinde Kuki ve Meitei toplulukları arasında çıkan şiddet olaylarına çözüm getirmek için yol haritası belirlendiğini ve bu topluluklarla görüşüldüğünü açıklamıştı.

Manipur'daki şiddet olayları

Eyalet nüfusunun yüzde 53'ünü oluşturan Meitei topluluğunun, "Planlanmış Kabile" kategorisine dahil edilmediği gerekçesiyle başlattığı gösterilerde, diğer bazı etnik grupların buna karşı çıkması nedeniyle 3 Mayıs 2023'ten itibaren şiddet olayları yaşanmaya başlamıştı.

Askere 4 Mayıs'ta "Vur" emrinin verildiği eyalette, şiddet olayları yüzünden ölü sayısı 225'e çıkmış, 60 binden fazla kişi yerinden edilmişti.