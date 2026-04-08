Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Masmek Kurslarına Ziyaret

08.04.2026 17:40  Güncelleme: 18:34
(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASMEK bünyesindeki el sanatları atölyelerini ziyaret ederek eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Yeni Han'daki eğitim merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dutlulu, yürütülen çalışmalar ve üretilen eserler hakkında bilgi aldı.

Başkan Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) bünyesindeki el sanatları atölyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Dutlulu'ya, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. Atölyeleri gezen Başkan Dutlulu ve beraberindekiler, kursiyerlerin el emeği çalışmalarını yerinde inceledi.

İğne oyasından ahşap işlemeciliğine, seramikten dokuma sanatına kadar pek çok farklı branşı inceleyen Başkan Dutlulu, MASMEK'in sadece birer üretim alanı olmadığını vurguladı. Dutlulu, bu merkezlerin aynı zamanda dayanışma, öğrenme ve kişisel gelişimin güçlendiği çok kıymetli birer sosyal buluşma noktası olduğunu ifade etti. Kursiyerlerle de sohbet eden Dutlulu, "MASMEK, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, yeteneklerini keşfettiği ve kültürel değerlerimizi yaşattığı çok kıymetli bir çatı. Burada sadece bir şeyler üretilmiyor; aynı zamanda çok güzel bir paylaşım ve öğrenme süreci yaşanıyor. Kursiyerlerimizin emeği, sabrı ve bu atölyelerden çıkan her bir eser bizler için çok değerli. Emek veren, öğrenen ve bu kültürü geleceğe taşıyan tüm vatandaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

“İran bu gece yok olacak“ diyen Trump’tan yeni açıklama "İran bu gece yok olacak" diyen Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanchez ile görüştü, İran mesajı verdi
Mircea Lucescu hayatını kaybetti Mircea Lucescu hayatını kaybetti
Güpegündüz yaptıklarına bakın: “Başımıza taş yağacak“ dedirten görüntü Güpegündüz yaptıklarına bakın: "Başımıza taş yağacak" dedirten görüntü
Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı
Diyarbakır’da bir zincir markette 20 TL’ye alınan biberin 249 TL’ye satıldığını tespit edildi Diyarbakır'da bir zincir markette 20 TL'ye alınan biberin 249 TL'ye satıldığını tespit edildi

18:18
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
Isparta-Antalya karayolunda feci kaza: 7 ölü
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
17:52
Trump’tan Lübnan’daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
Trump'tan Lübnan'daki ateşi körükleyecek sözler: Anlaşmaya dahil değil
17:40
İran, İsrail’in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı’ndan geçişini durdurdu
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu
17:40
Sadettin Saran’dan Dursun Özbek’e misilleme
Sadettin Saran'dan Dursun Özbek'e misilleme
16:04
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
Teröristlerle çatışan polislerle dalga geçmişlerdi! O şahısların çalıştığı firmadan açıklama var
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2026 18:34:06.
