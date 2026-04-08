Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu'dan Masmek Kurslarına Ziyaret

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MASMEK bünyesindeki el sanatları atölyelerini ziyaret ederek eğitmen ve kursiyerlerle bir araya geldi. Yeni Han'daki eğitim merkezinde gerçekleştirilen ziyarette Başkan Dutlulu, yürütülen çalışmalar ve üretilen eserler hakkında bilgi aldı.

Başkan Besim Dutlulu, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (MASMEK) bünyesindeki el sanatları atölyelerini ziyaret etti. Ziyarette Başkan Dutlulu'ya, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, genel sekreter yardımcıları, başkan danışmanları, daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti. Atölyeleri gezen Başkan Dutlulu ve beraberindekiler, kursiyerlerin el emeği çalışmalarını yerinde inceledi.

İğne oyasından ahşap işlemeciliğine, seramikten dokuma sanatına kadar pek çok farklı branşı inceleyen Başkan Dutlulu, MASMEK'in sadece birer üretim alanı olmadığını vurguladı. Dutlulu, bu merkezlerin aynı zamanda dayanışma, öğrenme ve kişisel gelişimin güçlendiği çok kıymetli birer sosyal buluşma noktası olduğunu ifade etti. Kursiyerlerle de sohbet eden Dutlulu, "MASMEK, hemşehrilerimizin bir araya geldiği, yeteneklerini keşfettiği ve kültürel değerlerimizi yaşattığı çok kıymetli bir çatı. Burada sadece bir şeyler üretilmiyor; aynı zamanda çok güzel bir paylaşım ve öğrenme süreci yaşanıyor. Kursiyerlerimizin emeği, sabrı ve bu atölyelerden çıkan her bir eser bizler için çok değerli. Emek veren, öğrenen ve bu kültürü geleceğe taşıyan tüm vatandaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.