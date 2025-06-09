Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti

(ANKARA) - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in yaşamını yitirmesinin ardından yaptığı açıklamada, "Ülkemiz, çok genç yaşta donanımlı fikirleri ile geleceğe ışık tutan kıymetli bir insanını kaybetti. Ferdi kardeşim, arkasında çok onurlu bir hayat bıraktı. Değerli eşi ve yavruları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, Manisalılara ve çok genç yaşta çok başarılı bir evladını yitiren CHP ailesine, tüm siyaset camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve TBB Başkan Vekili Zeydan Karalar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya hesabından taziye mesajı paylaştı.

Karalar'ın taziye mesajı şu şekilde:

"Kardeşim, değerli yol arkadaşım, güzel insan; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Ferdi Zeyrek'i kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Geçirdiği elim kazanın ardından üç gün süren yaşam mücadelesi veren Ferdi Başkanımız, hepimizin yüreğinde çok özel bir yer edindi. Ülkemiz, çok genç yaşta donanımlı fikirleri ile geleceğe ışık tutan kıymetli bir insanını kaybetti. Ferdi kardeşim, arkasında çok onurlu bir hayat bıraktı. Değerli eşi ve yavruları başta olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine, Manisalılara ve çok genç yaşta çok başarılı bir evladını yitiren CHP ailesine, tüm siyaset camiasına baş sağlığı ve sabır diliyorum. Ruhu şad olsun…"