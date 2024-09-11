Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yatırım Toplantıları Düzenleyecek - Son Dakika
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yatırım Toplantıları Düzenleyecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bütçe kullanımı adına bir model ortaya koymak için tüm belediye başkanlarının yer alacağı yatırım toplantıları düzenleyeceklerini söyledi.

11.09.2024 09:23  Güncelleme: 10:56
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(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, bütçe kullanımı adına bir model ortaya koymak için tüm belediye başkanlarının yer alacağı yatırım toplantıları düzenleyeceklerini söyledi. Zeyrek, "Önümüzdeki 5 yılın temel ilke ve değerlerini ortaya koyacak, 2025 yılı bütçelerimizi nasıl daha sağlıklı hale getireceğimizin çalışmalarını yapacağız. Manisa'mın hak ettiği yere gelmesi için tüm belediye başkanlarımla birlikte çalışacağız" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Eylül ayı Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, bütçe yönetimi için ortaya koyacakları modeli de meclis üyelerle paylaştı.

Başkan Zeyrek toplantı öncesi yaptığı konuşmada şöyle konuştu:

"Birlikte yönetim iddiası ile çıktığımız bu yolda özellikle bütçe kullanımı adına bir model ortaya koymak istiyoruz. Giderek yetki, görev ve sorumluluk alanlarımız artıyor, hizmetlerimiz çeşitleniyor. Tüm bunların yanında gelirlerimiz artmazken gider unsurlarımız ve maliyetlerimiz her geçen gün artıyor. Kent ve kentliye ait bütçelerin emanetçisi olarak biz belediye başkanlarına da ayrıca bir rol düşüyor: Bütçelerimizi açık, şeffaf hesap verebilir kullanmanın yanında etkin, etkili, verimli ve ekonomik kullanmak. 23 Eylül itibarıyla parti gözetmeksizin tüm belediye başkanlarım ve kendilerince belirlenecek teknik ve idari sorumlularıyla ben ve ekibim "yatırım ve bütçe" toplantıları yapacağız. İlçe öncelikleri doğrultusunda hangi alanlarda, hangi işbirliği yöntemlerini geliştireceğimize birlikte karar vereceğiz. Önümüzdeki 5 yılın temel ilke ve değerlerini ortaya koyacak, 2025 yılı bütçelerimizi nasıl daha sağlıklı hale getireceğimizin çalışmalarını yapacağız. Manisa'mın hak ettiği yere gelmesi için tüm belediye başkanlarımla birlikte çalışacağız."

"Seyyar satıcı hemşehrimizin ürünlerine el konulmadı"

Turgutlu'da bir seyyar satıcının mallarına el konulduğu yönündeki paylaşımlara da değinen Başkan Zeyrek, "Turgutlu'da bir seyyar satıcının ürünlerine el konulduğu gibi bazı yanlış bilgilerin sosyal medyada yayıldığını gördük. Bu konuda hemşerilerimizi doğru bilgilendirmek istiyoruz. Öncelikle seyyar satıcı hemşehrimizin ürünlerine el konulmadığını belirtmek isterim. Büyükşehir Belediyesi olarak, hemşehrimizin 3 çocuğu için kırtasiye seti, okul çantası, bot ve aileye erzak paketi desteği de sağladık. Tüm hemşehrilerimizin refahı için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Ferdi Zeyrek, Politika, Ekonomi, Güncel, Manisa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Yatırım Toplantıları Düzenleyecek - Son Dakika

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