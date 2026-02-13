Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Selden Etkilenen Arıcıya Kovan Desteği

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde, Gediz Nehri'nin taşması sonucu arı kovanları zarar gören üretici Hakan Bozyel'e 40 adet kovan desteği sağladı.

Salihli ilçesi Yılmaz Mahallesi'nde arıcılık yapan Hakan Bozyel'in sel sularına kapılan kovanları zarar gördü, arıları telef oldu. Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme yaparak hasar tespit çalışmalarında bulundu. Yapılan saha çalışmasında zararın boyutu yerinde tespit edilirken, üreticinin yeniden üretime devam edebilmesi için gerekli planlanma yapıldı. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında selden etkilenen üretici Bozyel'e 40 adet kovan desteği sağlandı.

"Üreticimizin yanında olduk"

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Hüseyin Sungur, Hakan Bozyel'in zarar gördüğünü yerinde tespit ettiklerini belirterek, "Yaşanan afetten etkilenen üreticimizin durumunu öğrendiğimiz andan itibaren hızlıca harekete geçtik. Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığımız ile koordinasyon sağlayarak kendisiyle iletişime geçtik. Zararının tamamını karşılamak mümkün olmasa da imkanlarımız ölçüsünde en kısa sürede destek vereceğimizi ilettik. Gerekli planlamaların ardından kovanlarını teslim ederek üreticimizin yanında olduk" diye konuştu.

Sungur, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun öncülüğünde üreticilere yönelik desteklerin devam ettiğini vurgulayarak, "Büyükşehir Belediyesi olarak üretimin ve üreticinin her zaman yanındayız. Özellikle afet ve zor zamanlarda vatandaşlarımızı yalnız bırakmamak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Başkanımız Besim Dutlulu'nun öncülüğünde, kırsal kalkınmayı desteklemeye ve üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"40 adet kovan desteğinde bulunuldu"

Yoğun yağışlardan dolayı zarar gördüğünü ifade eden Arıcı Hakan Bozyel ise "Toplam 103 kovanım vardı. Sel sonrası elimden geldiğince kurtarabildiklerimi kurtardım ancak 88 kovanım zarar gördü. Bu süreçte Manisa Büyükşehir Belediyesi bana ulaşarak Kırsal Hizmetler Dairesi'nin benimle iletişime geçeceğini ve afet nedeniyle zarar gören kovanlarım için destek sağlayacaklarını bildirdi. Kısa süre içinde benimle iletişime geçtiler ve 40 adet kovan desteğinde bulunuldu. Bu zor zamanda yanımda oldular. Desteklerinden dolayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya ve Kırsal Hizmetler Dairesi ekiplerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.