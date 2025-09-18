Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi Eski Savaştepe Yolunu Asfaltladı - Son Dakika
Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi Eski Savaştepe Yolunu Asfaltladı

18.09.2025 09:15
Manisa'nın Soma ilçesinde, uzun yıllardır toprak yol olarak kullanılan eski Savaştepe Yolu, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi iş birliğiyle asfaltlandı. Başkan Dutlulu, yolun kırsal mahalleler için önemli bir ulaşım arteri olduğunu vurgulayarak, kaynakların doğru kullanımıyla ulaşım sorunlarının çözüleceğini belirtti.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi iş birliğiyle, yıllardır toprak yol olarak kullanılan eski Savaştepe Yolu asfaltla buluşturuldu. Çalışmaları yerinde inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Manisa'mızın, Soma'mızın ve tüm ilçelerimizin ulaşımla ilgili sorunlarını tek tek çözmek için elimizden geldiğince çalışacağız" dedi.

Soma'da, eski Savaştepe Yolu olarak bilinen ve Beyce ile Heciz mahalleleri arasındaki ulaşımı sağlayan yol asfaltlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Belediyesi iş birliğiyle yürütülen çalışmayla, bölgede 6 kilometrelik emülsiyonlu sathi kaplama uygulaması yapıldı.

Dutlulu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ile birlikte mahalleyi ziyaret etti. Mahalle muhtarları ve mahalle sakinleriyle bir araya gelen Dutlulu, yolda yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

"Kaynakları doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz"

Dutlulu, "Özellikle kırsal mahalledeki vatandaşlarımız tarafından çok kullanılan bir yol. Burada muhtarlarımızla, vatandaşlarımızla buluştuk. Ne kadar doğru bir yatırım olduğunu yerinde gördük. Bu doğru yatırıma bizi yönlendiren Soma Belediye Başkanımıza ve muhtarlarımıza çok teşekkür ederiz. Belediyelerimizin kaynaklarını hem ilçe belediyesi hem de büyükşehir belediyesi olarak doğru şekilde kullanmaya devam edeceğiz. İnşallah önümüzdeki sene de eksik olan yerlerimizin hemen hepsini tamamlayacağız. Tek kat yaptığımız yerlere ikinci kat yapacağız. Manisa'mızın, Soma'mızın ve tüm ilçelerimizin ulaşımla ilgili sorunlarını tek tek çözmek için elimizden geldiğince çalışacağız. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, muhtarlarımıza, vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Nazım Yavuz Caddesi'ni inceledi

Dutlulu, eski Savaştepe Yolu'ndaki çalışmaların yanı sıra geçen ay Soma Kurtuluş Mahallesi'nde gerçekleştirilen sıcak asfalt çalışmalarını da yerinde inceledi. Okur ile birlikte Nazım Yavuz Caddesi'ne giden Dutlulu, caddede bulunan esnaf ve halkla selamlaştı. Dutlulu, ihtiyaç duyulan her noktada asfalt çalışmalarına hiç ara vermeden devam edeceklerini belirtti.

"Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum"

Eski Savaştepe yolu olarak bilinen yolun yıllardır toprak yol olarak kullanıldığını belirten Okur da "Bu yol hakkında çok şikayetler alıyorduk. Manisa Büyükşehir Belediyemizin ve Soma Belediyemizin katkılarıyla yolumuza birinci kat sathi kaplama uygulamasıyla ilk asfaltımızı yolumuzla buluşturduk. İnşallah bundan sonraki asfalt sezonunda da ikinci kat kaplamasını yapıp vatandaşlarımızın konforlu bir şekilde kullanacağı yol haline getirmiş olacağız. Bu güzel çalışma ve hizmet için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'ya çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

