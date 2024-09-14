Manisa'da 109 Hayvan Yeni Yuvalarına Kavuştu - Son Dakika
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Manisa'da 109 Hayvan Yeni Yuvalarına Kavuştu

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, 1 Ocak - 31 Ağustos tarihleri arasında 109 hayvanı sahiplendirirken, yeni sahiplerini bekleyen hayvanlar için çeşitli projeler ve sosyal medya hesapları oluşturulacağını duyurdu.

14.09.2024 09:41  Güncelleme: 12:09
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(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan sahiplendirme çalışmaları kapsamında 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında 109 hayvanı yeni yuvasına kavuşturdu. Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ndeki "Paşa" isimli can dost da yeni ailesine kavuşanlar arasında yer aldı.

Paşa isimli köpek, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek'in aracı olmasıyla, Beyza Kerimoğlu Cebeci tarafından sahiplenildi. Nurcan Zeyrek ile sosyal medyası üzerinden iletişime geçen Cebeci'ye teslim edilen Paşa, 1 Ocak ile 31 Ağustos tarihleri arasında sahiplendirilen 109 can dosttan bir tanesi oldu.

Paşa'nın yeni ailesine kavuşmasına tanıklık eden Nurcan Zeyrek, hayvan sahiplenme sayısının artmasını istediğini söyledi. Nurcan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi için bir sosyal medya hesabı oluşturuyoruz. Yakın tarihte aktif olacak hesap üzerinden vatandaşlarımız, şeffaf belediyecilik anlayışıyla yapılan çalışmalar hakkında bilgi sahibi olacak. Vatandaşlarımızın sokak hayvanlarına karşı farkındalığının artacağını düşünüyoruz. Hesap üzerinde kısa bilgi videoları, sokak hayvanlarının merkeze gelmeden önceki ve sonraki halleri yayınlanacak" dedi.

Sokak hayvanları için pet kuaför hizmeti yakında

Vetbüs projesini de hatırlatan Zeyrek, bu proje ile Vetbüs'ün hangi mahalleye ne zaman gideceği ve hangi hizmetleri vereceği konusundaki bilgilerin de bu hesap üzerinden verileceğini söyledi. Nurcan Zeyrek, sokak hayvanlarına yönelik pet kuaför hizmetinin de yakın zamanda başlayacağının bilgisini verdi.

Beyza Kerimoğlu Cebeci, Paşa'nın oturdukları sitede yaşadığını, kimseye zararının olmadığını ancak bazı kişilerin Paşa'yı istemediğini söyledi. Paşa'nın zehirlendiğini, ölümden döndüğünü söyleyen Cebeci, "Şikayetler üzerine Paşa barınağa alındı. Dört duvar arasında kalmasına gönlümüz razı olmadı. Sosyal medya üzerinden Nurcan Zeyrek'in sayfasına yazdım. Sağ olsun kendisi de ilgilendi. Paşa'yı eğitmenler tarafından sosyalleştirdik. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından da aşısı yapıldı, çipi takıldı, şu anda da sahipleniyoruz" diye konuştu.

Can dostlar için uygulama yolda

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Derya Hüner, can dostlarla ilgili yeni bir projenin başlayacağını söyledi. Projenin cep telefonlarına ücretsiz indirilen mobil uygulama üzerinden yürütüleceğini belirten Hüner, şu bilgileri verdi:

"Vatandaşlarımız sokakta karşılaştıkları yaralı hayvan karşısında ne yapacaklarını, nereyi arayacaklarını bilemiyorlar. Sokakta yaralı hayvan gördükleri zaman hemen fotoğrafını çekerek sisteme yükleyecekler. Hekimlerimiz ilk müdahale konusunda bilgi sahibi olup, müdahale konusunda avantaj sağlayacak. Uygulama kısırlaştırma için de kullanılacak. Sistem üzerinden kısırlaştırma randevusu alabilecekler. Bakımevine gelen yaralı hayvanın sağlık durumuyla ilgili güncel bilgiyi de sistem üzerinden alabilecekler. Bu uygulama yaşayan bir sistem, kurulumdan sonra sistem geliştirilebilir durumda. Bu sayede tüm Manisa'da sahipli, sahipsiz tüm hayvanlarımıza el birliği ile sahip çıkmayı hedefliyoruz."

Kaynak: ANKA

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