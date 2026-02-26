Manisa'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı - Son Dakika
Manisa'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı

Manisa\'da Ambulans ve Otomobil Çarpıştı
26.02.2026 08:42
Manisa'da meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı, ambulans devrildi ama hayati tehlike yok.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde otomobil ile ambulansın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otogar Kavşağı'nda, F.A. idaresindeki 35 AKY 982 plakalı otomobil ile A.C. yönetimindeki 45 FJ 112 plakalı ambulans çarpıştı.

?Çarpışmanın şiddetiyle otomobil yoldan savrulurken, ambulans devrildi. ?İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

?Kazada ambulans sürücüsü A.C, sağlık personeli E.İ. ve A.M, otomobil sürücüsü F.A. ile ambulansta taşınan ve kimliği henüz belirlenemeyen hasta yaralandı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

