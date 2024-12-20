Manisa'da Arıcılara 2 Bin Kovan Desteği - Son Dakika
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Manisa'da Arıcılara 2 Bin Kovan Desteği

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Selendi'deki arıcılara toplamda 2 bin kovan dağıttı. Destek, orman yangınlarında zarar gören arıcılara yüzde 100 hibe ile verildi.

20.12.2024 10:35
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(MANİSA) - Üreticilere desteğini sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, Salihli ve Selendi ilçelerindeki arıcılara da kovanlarını dağıttı. Hibe desteği kapsamındaki 2 bin kovan, Manisa genelinde üreticilere teslim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Arıcılık Kayıt Sistemi'ne kayıtlı en az 30 en fazla 120 kovana sahip arıcılara yönelik başlattığı kovan desteği, Salihli'de 26 üreticiye 260 ve Selendi'de 9 üreticiye 90 kovan dağıtılmasıyla kent genelinde tamamlandı. Toplam 2 bin arı kovanı üreticiyle buluşturuldu.Destek kapsamında yüzde 50 hibe sağlanırken, orman yangınlarında zarar gören üreticilere yüzde 100 hibe verildi.

Dağıtım töreninde arıcılar ve muhtarlarla buluşan Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, '"Çiftçimizin, hayvancılarımızın ve siz arıcılarımızın hep yanındayız. Arıcılığın ekosistem üzerindeki etkisini hepimiz biliyoruz. Daha güzel yarınlar için arıcılık bizler için çok önemli. Hep birlikte büyüyeceğiz" dedi.

Salihli'deki dağıtım törenine, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli Koordinatörü Mahmut Kayahan, Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, CHP İlçe Başkanı Enver Akgün, Salihli Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çelik ve bölgedeki muhtarlar katıldı. Selendi'de ise Selendi Ziraat Odası Başkanı Server Akyıldız, CHP İlçe Başkanı Selim Kurt, Selendi Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Ustacı ve muhtarlar yer aldı.

Kaynak: ANKA

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