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Manisa'da Banka Dolandırıcıları Tutuklandı - Son Dakika
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Manisa'da Banka Dolandırıcıları Tutuklandı

Manisa'da kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan ve dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Şikayet üzerine yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin Muğla'da bir villada olduğu tespit edildi ve operasyon düzenlendi. Villada yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, sim kart, bilgisayar ve bellek ele geçirildi. Şüphelilerin telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini bankacı olarak tanıtarak hesap ve şifrelerini ele geçirdikleri ve mağdurların varlıklarını kendilerine aktardıkları belirlendi.

Manisa\'da Banka Dolandırıcıları Tutuklandı
27.01.2024 - 19:19,
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Manisa'da kendileri banka görevlisi olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, telefonda kendilerini bankacı olarak tanıtan kişilerce dolandırıldığını öne süren 45 yaşındaki H.G. polise başvurdu.

Mağdurun şikayeti üzerine şüphelilerin tespiti için çalışma başlayan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, zanlıların Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir villada bulunduğunu belirledi.

Düzenlenen operasyonda adresteki 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin kaldıkları villada yapılan aramada 19 cep telefonu, 6 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar ve bellek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Manisa'ya getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.C, E.A. ve H.C.Ş. tutuklandı.

Diğer 3 şüpheliden biri savcılık talimatıyla, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin çok sayıda dolandırıcılık suçunu işlediği ve telefonla aradıkları vatandaşlara kendilerini bankacı olarak tanıtarak, "banka hesap işlemlerinde sorun olduğunu" söyledikleri; bu yöntemle hesap ve şifrelerini ele geçirip, mağdurların varlıklarını kendilerine aktardıkları öğrenildi.

Kaynak: AA
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