Manisa'da Bisiklet Yolu Bakım ve Onarım Çalışmaları Başladı

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi, Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) öğrencilerinden gelen talep doğrultusunda, kampüs bisiklet yolunda kapsamlı bir bakım, onarım ve boyama çalışması başlattı.

CBÜ öğrencilerinin, ekonomik koşullar nedeniyle bisiklet kullanımının arttığını, ancak bisiklet yolunun kirli ve bakımsız olması nedeniyle kazaların yaşandığını belirtmeleri üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Öğrencilerin taleplerini dikkate alan ekipler, bisiklet yolunun yenilenmesi için çalışma başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri, bisiklet yolunun temizlik çalışmalarına devam ediyor. Temizlik çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler, bisiklet yolunda boyama çalışmalarına başlayacak.

"Öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak hemen harekete geçtik"

Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, yapılan çalışmalara ilişkin, "Vatandaşlarımızın ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda belediyecilik anlayışımızı şekillendiriyoruz. Celal Bayar Üniversitesi öğrencilerimizin bisiklet yolu konusundaki taleplerini dikkate alarak hemen harekete geçtik. Güvenli, temiz ve konforlu bir ulaşım imkanı sağlamak için bu tür düzenlemeleri yapmaya devam edeceğiz. Katılımcı ve vatandaş odaklı belediyecilik anlayışımız gereği, hem öğrencilerimizin hem de tüm Manisalıların isteklerini önemsiyor, onların yaşam kalitesini artırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

"Çalışmaya devam edeceğiz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Erk Kayabaş ise çalışmalarla ilgili, "Başkanımız Ferdi Zeyrek'in talimatıyla harekete geçtik. Bisiklet yolunun kirli ve boyasız olması birçok kazaya ve sıkıntıya sebebiyet veriyordu. Yolun temizliği, bakımı ve boyanmasıyla öğrencilerimizin daha güvenli ve konforlu bir şekilde seyahat etmelerini sağlayacağız. Öğrencilerimizin ve tüm Manisalıların sorunlarına duyarlıyız ve çözüm üretmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.