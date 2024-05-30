Akhisar'da çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Akhisar'da çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Akhisar\'da çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde düzenlenen Çağlak Festivali kapsamındaki konserin ardından çıkan kavgada, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada Yücel A. ve Şahabettin D. hayatını kaybetti, A.D. ise yaralandı. Olaya karışan 8 kişi gözaltına alındı.

30.05.2024 14:45
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Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çağlak Festivali kapsamında Gölet Alanı'nda düzenlenen konserin ardından dün saat 23.00 sıralarında, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki grup arasında kavga çıktı.

Konser alanındaki polis ekipleri, kavgaya müdahale ederek tarafları ayırmaya çalıştı.

Olayda Yücel A. ve A.D. bıçakla, Şahabettin D. ise tabancayla yaralandı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yücel A. ve Şahabettin D, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaya ilişkin tedavisi tamamlanan A.D'nin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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