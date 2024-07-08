Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Dualar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 7 su ikmal aracı ve 1 dozer sevk edildi.
Yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Alanda çalışmalar sürüyor.
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