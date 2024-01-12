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Manisa'da doğal gaz zehirlenmesi sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'da doğal gaz zehirlenmesi sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti. Anne, kızlarını hareketsiz yatarken buldu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrollerde kız kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Cesetler otopsi için hastaneye kaldırılırken, evde yapılan ölçümlerde yoğun gaz tespit edildiği ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da doğal gaz zehirlenmesi sonucu 2 kız kardeş hayatını kaybetti
12.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:28
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

Doğal gazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cesetleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Bu arada doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.

Kaynak: AA
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