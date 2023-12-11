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Manisa'da eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi toprağa verildi - Son Dakika
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Manisa'da eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi toprağa verildi

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından öldürülen Tülin Turantekin ile kardeşi Bülent Eslik'in cenazeleri, Hatuniye Camisi'nde kılınan namazın ardından defnedildi. Olayda intihar eden Alaaddin Turantekin'in cenazesi ise Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde toprağa verildi.

Manisa\'da eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi toprağa verildi
11.12.2023 - 17:07,
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi, toprağa verildi.

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Tülin Turantekin ile kardeşi Bülent Eslik'in cenazeleri, Hatuniye Camisi'ne getirildi.

Cenazeler, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi.

Eşi Tülin Turantekin ile kayınbiraderi Bülent Eslik'i tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Alaaddin Turantekin'in cenazesi de Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Olay

Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam, bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

Olay yerine gelen ekipler, cipin yanında sigortacı Alaaddin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ile kayınbiraderi Bülent Eslik'in cenazelerini bulmuştu.

Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

Kaynak: AA
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