Manisa'da Ferdi Zeyrek davası 3 Şubat'a ertelendi, 16 sanık için ek rapor alınacak - Son Dakika
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Manisa'da Ferdi Zeyrek davası 3 Şubat'a ertelendi, 16 sanık için ek rapor alınacak

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Manisa'da Ferdi Zeyrek'in ölümü ve eşinin yaralanmasına ilişkin tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, bilirkişi heyetine sorular sorulmasına, ek rapor alınmasına, Adli Tıp'tan görüş ve dalgıç pompanın incelenmesine karar vererek duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin tutuksuz 16 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya müşteki Nurcan Zeyrek, taraf avukatları ve bazı sanıklar katıldı.

Söz verilen sanıklardan havuz su pompası motorunu tamir eden H.A, suçlamaları kabul etmedi.

Elektrik tesisatını yapan N.B. de sigortası atan su motorunda elektrik enerjisi bulunmayacağını, bu nedenle elektrik kaçağı yaratmayacağını, kaçağın sebebinin dalgıç pompası olduğunu ve bunun kendisi tarafından takılmadığını savundu.

Dalgıç pompasının arızalı olabileceğini ileri süren N.B, Nurcan Zeyrek'in olayda nasıl yaralandığının araştırılması gerektiğini ifade etti.

İnşaat mühendisi E.K. ile inşaat teknikeri A.Ö. ise olayla bağlantılarının bulunmadığını, yapı kullanma izin belgesi sürecinde yazışma ve evrak işlemlerini yürüttüklerini savundu.

Yapı belge görevlisi H.E. de yapı kullanma izin belgesi sürecinde yazışma işlemlerini yürüttüğünü ve olay mahalline hiç gitmediğini söyledi.

Sanık avukatları da bilirkişi heyetinin raporları yeterince incelemediğini, değerlendirmelerin hatalı olduğunu ve raporda çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek ek veya yeni bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, bilirkişi heyetine yöneltilmek üzere sorular hazırlanmasına, bu soruların yanıtlarının 10 gün içinde mahkemeye sunulmasına ve ek rapor hazırlanmasına karar verdi.

Heyet ayrıca, Nurcan Zeyrek'in yaralanmasının boyutu ile olay sonrasındaki bekleme ve tedavi sürecine ilişkin Adli Tıp Kurumundan görüş alınmasını ve dalgıç pompanın incelenmesini kararlaştırarak, duruşmayı 3 Şubat'a erteledi.

Öte yandan duruşmanın ardından taraflar arasında tartışma yaşandı.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde geçen yıl 6 Haziran akşamı havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, ağır yaralı halde kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da vefat etmişti. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken yaralanmıştı.

Olayla ilgili daha önce hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmış, ilk duruşmada tutuklu sanıklar tahliye edilmişti.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 6 kamu görevlisine ilişkin iddianamede tutuksuz sanıklar Yunusemre Belediyesinde görev yapan İmar ve Şehircilik Müdürü H.A, inşaat mühendisi E.K, inşaat teknikeri A.Ö, yapı belge görevlisi H.E. ile metalurji ve malzeme mühendisi Ö.T. ve makine teknikeri M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından hazırlanan ek raporda, Zeyrek'in ölümüne neden olan olayın meydana gelmesinde yıllara dayanan ihmallerin bulunduğu değerlendirilmişti.

Kaynak: AA
Ferdi Zeyrek3. SayfaAdli TıpMahkemeManisaGüncelSon Dakika

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