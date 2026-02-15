Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan Ayı Öncesi 22 Bin Haneye Destek

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının bereketini hanelere taşımak amacıyla il genelinde sosyal destek çalışması başlattı. Sosyal incelemeler sonucu belirlenen 22 bin ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak gıda kolilerinin dağıtımı, ilk iftar öncesi tamamlanmak üzere devam ediyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler mahalle mahalle gezerek temel gıda malzemelerinden oluşan kolileri evlere teslim ediyor. Temel mutfak ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayacak şekilde hazırlanan paketlerle ihtiyaç sahibi vatandaşların bütçesine katkı sağlanması hedefleniyor.

Dağıtım sürecine ilişkin bilgi veren Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Murat Kul, çalışmanın Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun talimatıyla titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Toplam 22 bin gıda paketini ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırmak için sahadayız. Paketlerimizde bir mutfağın ihtiyaç duyacağı temel gıda ürünlerinin tamamı yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla her zaman vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.