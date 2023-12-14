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Manisa'da kurtlar tarafından telef olan koyunlar - Son Dakika
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Manisa'da kurtlar tarafından telef olan koyunlar

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde koyun sürüsünde telef olan 4 koyuna kurtların saldırdığı iddia edildi. Besici Şevket Çınar, koyunlarının telef olduğunu ve yaralı/kayıp olduğunu fark ettiğini belirtti. İhbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi ve kuduz olup olmadıklarıyla ilgili çalışma yapılacak.

Manisa\'da kurtlar tarafından telef olan koyunlar
14.12.2023 - 13:43,
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde koyun sürüsünde telef olan 4 koyuna kurtların saldırdığı iddia edildi.

Dadağlı Mahallesi'nde besicilik yapan Şevket Çınar, gazetecilere kahvaltısını yapmak amacıyla sürüsünün yanından ayrıldığını, meraya döndüğünde koyunlarından 4'ünün telef olduğunu, 1'inin yaralandığını, 1'inin de kayıp olduğunu gördüğünü belirtti.

Sürüye kurtların saldırdığını düşündüğünü söyleyen Çınar, konuyu muhtarlığa ilettiğini ifade etti.

Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Akar ise muhtarlığın ihbarı üzerine bölgeye ekip sevk ettiklerini, telef olan hayvanlardan numune alacaklarını, kuduz olup olmadıklarıyla ilgili çalışma yapılacağını belirtti.

Kaynak: AA
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