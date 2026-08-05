Manisa\'da Kurutmalık Domates Hasadı Başladı

MANİSA'da geçen hafta yapılan domates hasadıyla birlikte kurutmalık domates mesaisi de başladı. Gediz Ovası'nda tarlalara serilen domatesler kırmızı bir örtü oluştururken, güneşte kurutulan ürünler başta Avrupa olmak üzere 91 ülkeye ihraç ediliyor.

Türkiye'nin kurutulmuş domates üretim merkezlerinden biri olan Manisa'da hasat edilen domatesler, işçiler tarafından tarlalarda tek tek kesilerek kurutma sergilerine diziliyor. Tuzlama işleminin ardından yaklaşık 1 hafta boyunca güneş altında bekletilen domatesler, daha sonra tesislerde işlenip ihracata hazırlanıyor.

Saruhanlı Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Aydoğan Okur, ilçede yaklaşık 15 bin dekarlık alanda domates üretimi yapıldığını belirtip, son yıllarda artan girdi maliyetleri ve piyasa koşulları nedeniyle ekim alanlarının önemli ölçüde daraldığını söyledi. Geçmiş yıllarda 40 ila 50 bin dekara ulaşan domates ekim alanlarının bu yıl 15 bin dekara düştüğünü ifade eden Okur, "Bu alanın yaklaşık 10 bin dekarında salçalık, 5 bin dekarında ise kurutmalık domates üretimi yapıyoruz. Kurutmalık domateste 12-13 kilogram taze domatesten yaklaşık 1 kilogram kuru domates elde ediliyor" dedi.

İHRACATTA ÖNEMLİ BİR ÜRÜN

Kurutmalık domates üretiminde maliyetlerin ciddi seviyelere ulaştığını dile getiren Okur, tarlada domatesin kilogram fiyatının yaklaşık 5 lira olduğunu belirterek, "Sadece kullanılacak domates, tuz, işçilik ve sergi maliyetleri de eklendiğinde 1 kilogram kurutulmuş domatesin maliyeti 150-160 liraya ulaşıyor. Geçmiş yıllarda satış fiyatı 80-100 lira seviyelerindeydi. Bu yıl üreticinin zarar etmemesi için kilogram fiyatının en az 180-200 lira olması gerekiyor. Çiftçimizin ayakta kalabilmesi için destek bekliyoruz" diye konuştu.

Kurutulmuş domatesin ihracatta önemli bir ürün olduğunu vurgulayan Okur, "Başta Avrupa olmak üzere dünyanın yaklaşık 91 ülkesine kurutulmuş domates gönderiyoruz. Rusya, Almanya, Fransa, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi, en önemli pazarlarımız arasında yer alıyor. Avrupalılar doğal yöntemlerle güneşte kurutulan domatesin lezzetini biliyor ve özellikle kış aylarında yoğun talep gösteriyor" dedi.