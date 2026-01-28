Manisa'da Afetlere Karşı Yerel Dayanışma Ağı Kuruluyor - Son Dakika
Manisa'da Afetlere Karşı Yerel Dayanışma Ağı Kuruluyor

28.01.2026 15:00  Güncelleme: 16:14
Manisa Büyükşehir Belediyesi, olası afetlere ve acil durumlara karşı toplumsal müdahale kapasitesini artırmak amacıyla 'Mahalle Afet Gönüllüleri' projesini hayata geçirdi. Gönüllülere temel afet bilgisi, yangın eğitimi ve ilk yardım gibi konularda eğitimler verilecek.

(MANİSA) - Olası afetlere ve acil durumlara karşı toplumsal müdahale kapasitesini artırmak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Mahalle Afet Gönüllüleri" projesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyelerinin kent konseylerine ve Afet İşleri Müdürlükleri'ne tanıtıldı.

Afetlere hazırlıklı, bilinçli ve dayanışma temelli bir toplum oluşturma hedefiyle çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Mahalle Afet Gönüllüleri" projesini hayata geçiriyor.

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı ve İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülecek proje kapsamında gönüllü vatandaşlara, temel afet bilgisi, temel yangın eğitimi, ilk yardım, afet farkındalığı, ihbar süreçleri ve acil durum davranışları gibi konularda eğitimler verilecek. Böylece vatandaşların olası durumlara hazırlıklı olması sağlanacak.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz başkanlığında yapılan toplantıda, ilçe belediyelerinin afet işleri müdürlükleri ile Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi'nin kent konseylerine proje hakkında bilgi verildi. Projenin kapsamına ve hedeflerine ilişkin sunumu, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ziya Çiçek yaptı. Toplantıda, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da yer aldı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ata Temiz, afetlere hazırlığın birlikte ve planlı bir şekilde mümkün olabileceğini belirterek, "Mahalle Afet Gönüllüleri Projesi ile amacımız, Manisa'yı afetlere karşı daha dirençli hale getirmek. Afet ve acil durumlarda, yetkili kurumlar olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede gönüllülerimizin bilgi ve donanımlarıyla ilk müdahalede etkin rol almasını hedefliyoruz. Bu süreçte kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve yerelde güçlü bir dayanışma ağının kurulması büyük önem taşıyor. Projemizi tüm ilçelerimizde yaygınlaştırarak, bilinçli ve hazırlıklı bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

