Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Marketlerde Gıda Güvenliği Denetimi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde market denetimlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerinin zabıta ekipleriyle koordineli bir denetim gerçekleştirdi. Marketlerde yapılan incelemelerde ürünlerin gramaj uygunluğu, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları mercek altına alındı. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar için idari yaptırım uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürü Cemil Yüzer, gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun hassasiyeti doğrultusunda, paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde sahadayız. Ülke genelinde gıda güvenliği konusundaki artan hassasiyeti göz önünde bulundurarak hijyen, tarih ve gramaj kontrollerimizi sıkılaştırdık. Vatandaşlarımızın sofrasına giren gıdanın güvenilir olması için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, denetim faaliyetlerinin il genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.