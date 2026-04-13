Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden Marketlerde Gıda Güvenliği Denetimi

13.04.2026 12:18  Güncelleme: 13:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla market denetimlerini sıkılaştırdı. Zabıta ekipleri, ürünlerin gramajı, son kullanma tarihleri ve hijyen koşullarını kontrol etti.

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla ilgili kurumlarla iş birliği içinde market denetimlerini sürdürüyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı; İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yunusemre ve Şehzadeler Belediyelerinin zabıta ekipleriyle koordineli bir denetim gerçekleştirdi. Marketlerde yapılan incelemelerde ürünlerin gramaj uygunluğu, son kullanma tarihleri ve hijyen koşulları mercek altına alındı. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, mevzuata aykırı durumlar için idari yaptırım uygulandı.

Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürü Cemil Yüzer, gıda güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu vurgulayarak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu'nun hassasiyeti doğrultusunda, paydaş kurumlarımızla iş birliği içinde sahadayız. Ülke genelinde gıda güvenliği konusundaki artan hassasiyeti göz önünde bulundurarak hijyen, tarih ve gramaj kontrollerimizi sıkılaştırdık. Vatandaşlarımızın sofrasına giren gıdanın güvenilir olması için denetimlerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi.

Yetkililer, denetim faaliyetlerinin il genelinde periyodik olarak devam edeceğini bildirdi.

Kaynak: ANKA

Zabıta, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 13:27:22. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.