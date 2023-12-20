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Demirci'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Demirci'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kazalarda yaralananlar hastanelerde tedavi altına alındı.

Demirci\'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
20.12.2023 - 14:35,
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Manisa'nın Demirci ilçesinde meydana gelen iki trafik kazasında yaralanan 5 kişi hastanelerde tedaviye alındı.

Kılavuzlar Mahallesi'nde Faik Gümüş'ün (71) kullandığı 45 PP 105 plakalı otomobil karşı yönden gelen Yücel Doğruyol'un (52) kullandığı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücü Gümüş ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan Nurullah Doğruyol (80), Azize Doğruyol (77) ve Fadime Koyuncu (45) yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Demirci Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yaralılardan Gümüş, buradaki ilk müdahalesinin ardından Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesine sevk edildi.

Mahmutlar Mahallesi'nde ise Hasan Balcı'nın kullandığı patpattan düşerek yaralanan 61 yaşındaki Hafize Balcı, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Balcı buradaki ilk müdahalenin ardından ambulansla Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Demirci'de meydana gelen trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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