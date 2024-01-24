Manisa\'da motosiklet midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Mehmet Sezgin'in (23) kullandığı 45 AOH 321 plakalı motosiklet, 2. Anafartalar Mahallesi Cengiz Aytmatov Caddesi'nde B.C'nin (50) kullandığı 45 J 2017 plakalı işçi taşıyan midibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, yanındaki Deren D. (18) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sezgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.