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Manisa'da motosiklet midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Manisa'da motosiklet midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet midibüse arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yanındaki kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa\'da motosiklet midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
24.01.2024 - 20:19,
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde midibüse arkadan çarpan motosikletin sürücüsü öldü, yanındaki kişi yaralandı.

Mehmet Sezgin'in (23) kullandığı 45 AOH 321 plakalı motosiklet, 2. Anafartalar Mahallesi Cengiz Aytmatov Caddesi'nde B.C'nin (50) kullandığı 45 J 2017 plakalı işçi taşıyan midibüse arkadan çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Sezgin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye, yanındaki Deren D. (18) ise Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sezgin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Midibüs sürücüsü, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
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Mehmet Sezgin, Manisa, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisa'da motosiklet midibüse çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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