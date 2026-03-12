Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Akhisar'da Kuruldu

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları, Akhisar'da devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu, Akhisar'da düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlar ile paylaştı. Cumartesi Pazar Yeri'nde kurulan sofrada, protokol üyeleri ve vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Programa, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde masaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kayserili ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, talep ve önerileri dinledi. İftarın ardından, çocuklar ve aileleri için geleneksel ramazan eğlenceleri düzenlendi. Gecede, Karagöz ve Hacivat ile sihirbazlık gösterisi yoğun ilgi gördü. Programda ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ikram aracıyla vatandaşlara çay ve kahve servisi yapıldı.