Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Akhisar'da Kuruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Akhisar'da Kuruldu

12.03.2026 14:52  Güncelleme: 15:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayı boyunca Akhisar'da düzenlediği iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Protokol üyeleri ile birlikte oruç açan vatandaşlar, geleneksel eğlencelerle eğlendi.

(MANİSA)- Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından ramazan ayı boyunca düzenlenen iftar programları, Akhisar'da devam etti.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu, Akhisar'da düzenlenen iftar sofrasında vatandaşlar ile paylaştı. Cumartesi Pazar Yeri'nde kurulan sofrada, protokol üyeleri ve vatandaşlar oruçlarını birlikte açtı. Programa, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, MASKİ Genel Müdürü Ali Kılıç, Genel Sekreter Yardımcısı Erk Kayabaş, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

İftar öncesinde masaları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet eden Başkan Kayserili ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, talep ve önerileri dinledi. İftarın ardından, çocuklar ve aileleri için geleneksel ramazan eğlenceleri düzenlendi. Gecede, Karagöz ve Hacivat ile sihirbazlık gösterisi yoğun ilgi gördü. Programda ayrıca, Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin ikram aracıyla vatandaşlara çay ve kahve servisi yapıldı.

Kaynak: ANKA

Akhisar, Güncel, İftar, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Akhisar'da Kuruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi İzmir'de 1 tonu aşkın uyuşturucu ele geçirildi
ABD’de Beyaz Saray’ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı ABD'de Beyaz Saray'ın yakınlarındaki barikata çarpan minibüsün sürücüsü gözaltına alındı
Fiyatlar fırladı, Yunanistan’dan önlem geldi Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler Fiyatlar fırladı, Yunanistan'dan önlem geldi! Tavan kar marjı uygulamasına geçecekler
Hürmüz geriliminin bilançosu 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı Hürmüz geriliminin bilançosu! 12 günde 14 gemi saldırıya uğradı
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor’u 11 dakikada darmadağın ettiler Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı Babaannesini dövüp, ziynet eşyalarını gasbettiği iddiasıyla tutuklandı

15:49
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
Bakan Fidan: Hayale kapılmasınlar, her türlü senaryoya hazırız
15:38
CHP’li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
CHP'li Tanrıkulu, Salih Müslim için taziye mesajı paylaştı: Üzgünüm
15:08
İBB davası gerginlikten yapılamıyor Hakim duruşmayı sonlandırdı
İBB davası gerginlikten yapılamıyor! Hakim duruşmayı sonlandırdı
15:00
Jandarma Genel Komutanlığı’nın paylaşımı şaşırttı
Jandarma Genel Komutanlığı'nın paylaşımı şaşırttı
14:33
Belediye aşevinde skandal Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
Belediye aşevinde skandal! Kavurmanın içinden yarış atı çipi çıktı
14:02
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 16:01:07. #7.12#
SON DAKİKA: Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin İftar Sofrası Akhisar'da Kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.