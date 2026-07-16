Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Soruşturmasında 12 Yeni Gözaltı

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözacan'ın da aralarında bulunduğu isimlere yönelik yürütülen "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması kapsamında 12 kişi daha gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Demirhan Gözacan'ın da aralarında bulunduğu isimlere yönelik yürütülen "rüşvet" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" soruşturması genişletildi.

Soruşturma kapsamında 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 8'i Manisa'da olmak üzere 12 kişinin daha gözaltına alındığı ifade edildi.