Manisa\'da Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan 4 Kişi Yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sit alanında kaçak kazı yapan 4 kişi yakalandı.
Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sardes Antik Kenti'nde 4 kişinin kazma, kürekle tarihi eser aradığı ihbarı üzerine bölgeye heraket etti.
Sit alanındaki arazide kazı yapan H.B. (49), Ö.B. (19), K.B. (21) ve K.E. (24), jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kullandığı kazı ekipmanlarına el konuldu.
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