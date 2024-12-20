Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı - Son Dakika
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Manisa'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa\'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 4 Gözaltı

Manisa'nın Kula ilçesinde düzenlenen operasyonda, tarihi değeri olan 339 sikke ve 2 sarı renkli küpe ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

20.12.2024 17:52  Güncelleme: 17:53
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MANİSA'nın Kula ilçesinde tarihi değeri olduğu değerlendirilen 339 sikke ile 2 sarı renkli küpe ele geçirildi; 4 şüpheli gözaltına alındı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde Kula'da 4 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinin yanı sıra otomobillerinde de arama yapıldı. Aramalarda tarihi değeri olduğu değerlendirilen 339 sikke, 2 sarı renkli küpe, 1 minyatür mikroskop, 1 koleksiyoner büyüteci, 1 şarjlı masa lambası ele geçirildi. Şüpheliler M.Y., H.C., B.T. ve A.C., gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

Kültür Sanat, Kaçakçılık, Operasyon, Güvenlik, 3-sayfa, Manisa, Güncel, Hukuk, Kula, Son Dakika

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