Manisa\'da \'Tarzan ve Çevre Günleri\' Bisiklet Turu Düzenlendi

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, "Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri" etkinlikleri kapsamında bisikletli yaşamı teşvik etmek amacıyla bisiklet turu düzenledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin Manisa Tarzanı ve Çevre Günleri kapsamında düzenlediği bisiklet turu; Niobe'den başladı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu. Çevre bilincini artırmak ve doğa aşığı Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'nin anısını yaşatmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar çevre için pedal çevirdi.

Katılımcılar, bu tür etkinliklerin çevre bilincinin yaygınlaşmasına katkı sağladığını belirterek, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

Etkinliğe katılan Yüksel Gemici, "Bugün Büyükşehir Belediyesi'nin çağrısı ile Manisa Tarzanı'nı Anma ve Çevre Günleri dolayısıyla toplandık. Çünkü Ahmet Bedevi bilinen adıyla Manisa Tarzanı, Manisa için çok önemli bir figür. Özellikle gençlerde onun çevreye, doğaya olan aşkını, bilincini oluşturmalıyız. Bisiklet de çevreci bir ulaşım aracı olduğu ve spor yapmamızı sağladığı için günün anlamına denk düşen bir etkinlik oldu" dedi.

İtfaiyeci olduğunu ve çevreye olan tutkusu dolayısıyla "Tarzan Çavuş" lakabıyla tanındığını belirten Yaşar Doğru da "Tarzan Bisiklet Grubu olarak, bu etkinliğe katıldık ve Manisa Tarzanı'nı anmak istedik. Bu ismi yaşatmak ve çevre dostu değerleri hatırlatmak çok önemli. Ne yazık ki Manisalılar olarak Manisa Tarzanı Ahmet Bedevi'yi yeterince tanımıyoruz. Bu nedenle, belediyemizin düzenlediği bu etkinlikler hem farkındalık yaratması hem de tanıtıma katkı sağlaması açısından çok kıymetli. Bu anlamlı organizasyon için teşekkür ediyor, nice nesillerin Çevre Haftası'nı kutlamasını ve çevreye sahip çıkmasını diliyorum" diye konuştu.