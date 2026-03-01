Manisa'da Tehlike Arz Eden Dereler Güvenli Hale Getiriliyor

(MANİSA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ), can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla Demirci ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi'nden geçen ve tehlike arz eden derede korkuluk yapım çalışmalarına başladı.

MASKİ Genel Müdürlüğü, hayata geçirdiği çalışmalarla yerleşim merkezlerini daha güvenli ve konforlu hale getirmeye devam ediyor. Özellikle dere yatakları, sulama ve yağmur suyu kanalları gibi tehlike arz eden noktalarda korkuluk çalışmalarını sürdüren MASKİ, Demirci ilçesi Yiğitler Mahallesi'nden geçen derede 300 metrelik korkuluk imalatı çalışmalarına başladı.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Recep Günay, yürütülen çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak, il genelinde yaptığımız saha incelemeleri ile riskli alanları tespit ediyor, yaptığımız korkuluk imalatları ile güvenlik önlemi çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demirci ilçesi Yiğitler Mahallesi içerisinden geçen ve tehlike arz ettiğini düşündüğümüz deremizin korkuluk yapım çalışmalarına başladık. Hayırlısıyla çalışmaları en kısa süre içerisinde tamamlayarak deremizi güvenli hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Derede güvenlik önlemlerinin alınması için daha önce başvurularda belirten Yiğitler Mahalle Muhtarı Hayrettin Karakaya da "Mahallemiz içerisinden geçen deremizin tehlike oluşturmasından ötürü gerekli yerlere taleplerimizi iletmiştik. Sağ olsun Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ ekipleri talebimize duyarsız kalmadı ve çalışmalara başladı. Çalışmalar hızla ilerliyor, tehlike oluşturan deremiz güvenli hale getiriliyor. Artık mahalle sakinlerimiz tedirgin olmayacak. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlu başta olmak üzere emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" dedi.