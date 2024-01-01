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Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Manisa'nın Salihli ilçesinde yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.

Manisa\'nın Salihli ilçesinde tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
01.01.2024 - 18:15,
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Manisa'nın Salihli ilçesinde yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede öldü.

Alınan bilgiye göre, Poyrazdamları Mahallesi Yağbasan ara yolu mevkisinde silah sesi duyan vatandaşlar, yol kenarındaki traktörün yanında Aziz Akay'ı (53) yaralı buldu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri geldi.

Ambulansla Salihli Devlet Hastanesine kaldırılan Akay, kurtarılamadı.

İlk incelemede Akay'ın av tüfeğiyle vurulduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
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