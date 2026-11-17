Manisa'da yağışlarla su tutan Marmara Gölü'nde flamingo hareketliliği başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa'daki Marmara Gölü, bu yılın başındaki yağışlarla yeniden su tutmaya başladı. Kuraklık ve kaçak sulama nedeniyle 5 yıl önce tamamen kuruyan 24 bin 893 hektarlık gölde bugünlerde flamingo hareketliliği yaşanıyor.
Manisa'da bu yılın başında etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü'nde flamingo hareketliliği yaşanıyor.
Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçelerinin kesişiminde bulunan, 24 bin 893 hektarlık alana yayılan Marmara Gölü, bölgenin canlı yaşamında önemli bir rol oynuyor.
Kuraklık ve kaçak sulamanın etkisiyle 5 yıl önce tamamen kuruyan, bu yılın başında etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan göl, bugünlerde flamingoları ağırlıyor.
Kaynak: AA
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