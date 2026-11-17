Manisa'da bu yılın başında etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan Marmara Gölü'nde flamingo hareketliliği yaşanıyor.

Gölmarmara, Salihli ve Saruhanlı ilçelerinin kesişiminde bulunan, 24 bin 893 hektarlık alana yayılan Marmara Gölü, bölgenin canlı yaşamında önemli bir rol oynuyor.

Kuraklık ve kaçak sulamanın etkisiyle 5 yıl önce tamamen kuruyan, bu yılın başında etkili olan yağışlarla yeniden su tutmaya başlayan göl, bugünlerde flamingoları ağırlıyor.