Manisa\'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

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MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde yalnız yaşayan Saadet Tokgöz (72), evinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Şehit Nuri Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Komşuları, yaklaşık bir haftadır Saadet Tokgöz'ü görmediklerini fark ederek mahalle muhtarına haber verdi. Muhtarın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Saadet Tokgöz'ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Yapılan incelemede Tokgöz'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Tokgöz'ün cansız bedeni, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, Saadet Tokgöz'ün ölümüne ilişkin soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),