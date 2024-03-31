31 Mart yerel seçimlerinden ilk sonuçlar gelmeye başladı. ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre saat 19.26 itibarıyla Manisa'da sandıkların yüzde 19,83'ü açıldı.
Açılan sandıklara göre Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde CHP yüzde 61.01, MHP yüzde 33.9, İYİ Parti yüzde 3.7, Yeniden Refah Partisi yüzde 1.38 oy aldı.
Son Dakika › Güncel › Manisa'da yerel seçimlerde CHP önde - Son Dakika
Yeni yerel yönetimlerin belirleneceği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde seçim yasağının kalkmasının ardından ortaya çıkan sonucu gören Mansur Yavaş destekçileri kutlamalara erken başladı.
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