Manisa Kula'da evi yanan 56 yaşındaki kişi dışarıdayken kalp krizi geçirip öldü

Manisa'nın Kula ilçesinde evi yanan 56 yaşındaki kişi, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evde bulunan Balcı'nın 5 kişilik ailesi ise hızlıca tahliye edildi.

Olay esnasında dışarıda olan Balcı, evinin önüne geldiğinde yangını fark etti.

Bu sırada fenalaşan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Balcı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen Balcı'nın, bir süre önce belediyeden emekli olduğu öğrenildi.

Öte yandan Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.