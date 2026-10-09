Manisa Kula\'da Metin Balcı\'nın evindeki yangın söndürüldü, Balcı hastaneye kaldırıldı

Manisa Kula'da Metin Balcı'nın evindeki yangın söndürüldü, Balcı hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Kula'da Seyitali Mahallesi'nde Metin Balcı'nın evinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluşurken fenalaşan Balcı hastaneye kaldırıldı, Kaymakam Altuntaş ve Belediye Başkanı Dönmez olay yerinde inceleme yaptı.
Manisa'nın Kula ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Metin Balcı'nın Seyitali Mahallesi'ndeki evinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Yangın nedeniyle fenalaşan Balcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kula Kaymakamı Talha Altuntaş ve Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, olay yerinde incelemelerde bulundu.
Kaynak: AA
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