Manisa\'nın Kurtuluş Günü Konseri

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(MANİSA) - Manisa'nın kurtuluşunun 102'nci yılı dolayısıyla Yunusemre Kent Orkestrası, Muradiye Meydanı'nda konser verdi.

Yunusemre Belediyesi'nin katkılarıyla Muradiye Meydanı'nda düzenlenen Kurtuluş Günü konserine; Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu, Kültür İşleri Müdürü Yasemin Sarar Şıktaş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent Orkestrası solistlerinin sahne aldığı konserde, geniş bir repertuar seslendirildi.