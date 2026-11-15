Salihli'de poşetle çöpe giden 32 bin lira için çöp kamyonu takip edildi, para bulundu - Son Dakika
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Salihli'de poşetle çöpe giden 32 bin lira için çöp kamyonu takip edildi, para bulundu

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Salihli\'de poşetle çöpe giden 32 bin lira için çöp kamyonu takip edildi, para bulundu
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Salihli'de yaşayan Şazıl Tekin'in elbiselerle aynı poşete koyduğu 32 bin lira yanlışlıkla çöpe gitti. Atık aracını takip eden Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Uzunburun'daki tesise boşaltılan çöpleri ayrı bir alanda inceledi ve parayı buldu. Para, kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde, yanlışlıkla elbise poşeti ile çöpe atılan 32 bin lira, belediye ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.

ELBİSELERLE BİRLİKTE ÇÖPE GİTTİ

Manisa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yaşayan Şazıl Tekin, elbiselerini koyduğu poşetin içinde bulunan parasını yanlışlıkla çöpe attı.

Durumu fark eden Tekin, Salihli Belediyesine başvurarak atık toplama aracının plakasını öğrendi ve Manisa Büyükşehir Belediyesinden yardım istedi.

ÇÖPLER AYRI ALANA BOŞALTILIP TEK TEK ARANDI

İhbar üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı ekipleri, atıkların taşındığı aracı takip etti.

Salihli'den Uzunburun Katı Atık Bertaraf ve Düzenli Depolama Tesisi'ne getirilen atıklar, arama yapılması için ayrı bir alana boşaltıldı.

Ekiplerin yaptığı incelemede bulunan 32 bin lira, gerekli kontrollerin ardından Tekin'e teslim edildi.

Kaynak: AA
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