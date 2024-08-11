Manisa Salihli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor - Son Dakika
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Manisa Salihli'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa Salihli\'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

11.08.2024 10:22
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Manisa'nın Salihli ilçesinde dün ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Çelikli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca kara ekipleri ile 2 gece görüşlü helikopter müdahale etti.

Havanın aydınlanmasının ardından diğer hava araçları da söndürme çalışmalarına dahil edildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Salihli ilçesinde dün saat 14.40 sıralarında ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın ve arazinin sarp yapısı nedeniyle yayılmıştı.

Kaynak: AA

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