Manisa Saruhanlı'da eşini öldürüp teyzesini yaralayan H.T. intihar etti - Son Dakika
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Manisa Saruhanlı'da eşini öldürüp teyzesini yaralayan H.T. intihar etti

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tabancayla eşi G.T'yi öldürüp teyzesi R.G'yi yaralayarak kaçan H.T, Kayışlar Mahallesi'ndeki bir arazide cansız bulundu. H.T'nin tabancayla hayatına son verdiği belirlendi; jandarmanın yakalama çalışması böyle sonuçlandı.

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde tabancayla karısını öldürüp eşinin teyzesini yaralayarak kaçan kişi, intihar etti.

Dilek Mahallesi'nde yaşanan olaydan sonra uzaklaşan H.T'nin (35) cansız bedeni Kayışlar Mahallesi'ndeki bir arazide bulundu.

H.T'nin tabancayla hayatına son verdiği belirlendi.

Dilek Mahallesi'nde dün H.T. henüz belirlenemeyen nedenle eşi G.T. (31) ile yanındaki teyzesi R.G'ye (56) tabancayla ateş açmış, Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan G.T. kurtarılamamıştı. Kaçan zanlının yakalanması için jandarma çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
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