Manisa Selendi'de Zeki Kartal tek listeyle Muhtarlar Derneği başkanlığına seçildi

Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Dernek binasında yapılan genel kurulda, divan başkanlığına Yılmaz Tuna, katip üyeliklere Erkan Ercan ve Faruk Köse, oy tasnifçiliğine Oğuz Erkardeş getirildi.

Faaliyet ve denetim raporları ile kesin hesap özetinin oy birliğiyle kabul edildiği kurulda, diğer aday Bünyamin Demir'in çekilmesiyle seçime tek listeyle katılan Zeki Kartal başkanlığa seçildi.