Manisa Selendi'de Zeki Kartal tek listeyle Muhtarlar Derneği başkanlığına seçildi

Manisa Selendi'de Zeki Kartal tek listeyle Muhtarlar Derneği başkanlığına seçildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Selendi'de Muhtarlar Derneği'nin olağan genel kurulu yapıldı. Kurulda faaliyet ve denetim raporları ile kesin hesap özeti oy birliğiyle kabul edildi; ardından Bünyamin Demir'in çekilmesiyle tek listeyle yapılan seçimde Zeki Kartal dernek başkanlığına seçildi.
Manisa'nın Selendi ilçesinde Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Dernek binasında yapılan genel kurulda, divan başkanlığına Yılmaz Tuna, katip üyeliklere Erkan Ercan ve Faruk Köse, oy tasnifçiliğine Oğuz Erkardeş getirildi.
Faaliyet ve denetim raporları ile kesin hesap özetinin oy birliğiyle kabul edildiği kurulda, diğer aday Bünyamin Demir'in çekilmesiyle seçime tek listeyle katılan Zeki Kartal başkanlığa seçildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?