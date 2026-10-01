Manisa Soma\'da maden işletmesindeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 öldü, 4 aranıyor

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde saat 14.00 sıralarından meydana gelen göçükte, 7 madenciden 2'si sağ olarak kurtarılırken, 1 madenci yaşamını kaybetti, 4 işçiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, göçüğün saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçük olayında 1 maden işçimizin cansız bedenine ulaşılmıştır. Göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Göçük altında bulunan işçilerimizin de bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz" denildi.