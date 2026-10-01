Manisa Soma'da maden işletmesindeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 öldü, 4 aranıyor - Son Dakika
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Manisa Soma'da maden işletmesindeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 öldü, 4 aranıyor

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Manisa Soma\'da maden işletmesindeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 öldü, 4 aranıyor
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Manisa'nın Soma ilçesindeki maden işletmesinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçükte, 7 madenciden 2'si sağ kurtarıldı, 1 madenci öldü. Valilik, göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçi için arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü açıkladı.

(MANİSA) - Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden işletmesinde saat 14.00 sıralarından meydana gelen göçükte, 7 madenciden 2'si sağ olarak kurtarılırken, 1 madenci yaşamını kaybetti, 4 işçiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Manisa Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, göçüğün saat 14.00 sıralarında meydana geldiği belirtilerek "İlimiz Soma ilçesinde faaliyet gösteren bir maden işletmesinde bugün saat 14.00 sıralarında meydana gelen göçük olayında 1 maden işçimizin cansız bedenine ulaşılmıştır. Göçük altında olduğu değerlendirilen 4 işçiye ulaşmak için arama ve kurtarma çalışmaları ekiplerimiz tarafından aralıksız sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyor, yaralı işçilerimize acil şifalar temenni ediyoruz. Göçük altında bulunan işçilerimizin de bir an önce sağ salim kurtarılmalarını temenni ediyoruz" denildi.

Kaynak: ANKA
ManisaGüncelSomaSon Dakika

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SON DAKİKA: Manisa Soma'da maden işletmesindeki göçükte 2 işçi kurtarıldı, 1 öldü, 4 aranıyor - Son Dakika
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