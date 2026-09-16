Manisa Turgutlu'da devrilen traktör römorkunda 4 kişi yaralandı
Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Urganlı Mahallesi'nde traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, traktör römorkunun devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
İ.E. (44) idaresindeki 45 N 4417 plakalı traktörün römorku, Urganlı Mahallesi'nde devrildi.
Kazada, römorkta bulunan S.E. (21), M.Ö. (19), A.Ö. (15) ve G.E. (19) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Turgutlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
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