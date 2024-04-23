Manş Denizi'nde göçmen teknesi faciası: En az 5 kişi hayatını kaybetti

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PARİS, 23 Nisan (Xinhua) -- Fransa'nın kuzey kıyısı açıklarından Manş Denizi'ni aşarak İngiltere'ye ulaşmaya çalışan en az 5 kişi Pazartesi günü hayatını kaybetti.

Fransız La Voix du Nord gazetesine göre, gece vakti kaç adet göçmen teknesinin denize açılmaya kalkıştığı bilinmiyor. Girişimin bir trajediye dönüştüğünü ve en az 5 kişinin hayatını kaybettiğini belirten gazete, Wimereux sahili ve açıklarında geniş çaplı bir kurtarma çalışmasının yürütüldüğünü bildirdi.

Fransa'nın kuzeyindeki Calais kenti civarındaki bölge, İngiltere'ye en kısa yoldan geçişin başlangıç noktası konumunda. Fransız denizcilik yetkililerinin verdiği rakamlara göre, 2023 yılında yaklaşık 36.000 kişi küçük teknelerle bu tehlikeli yolculuğu gerçekleştirdi.