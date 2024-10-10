Mansur Yavaş: "Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Olayları Konusunda Çalıştay Düzenleyip 2025 Yılı İçin Kapsamlı Eylem Planı Hazırlayacağız" - Son Dakika
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Mansur Yavaş: "Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Olayları Konusunda Çalıştay Düzenleyip 2025 Yılı İçin Kapsamlı Eylem Planı Hazırlayacağız"

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını kınıyorum. Suçluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir çalıştay düzenleyip 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı bir ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz" dedi.

10.10.2024 13:01  Güncelleme: 13:16
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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını kınıyorum. Suçluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir çalıştay düzenleyip 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı bir ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Sincan 100. Yıl, Susuz, Gölbaşı, Pursaklar, Serhat, Beytepe ve Demetevler Çocuk Etkinlik Merkezleri'nin açılış törenine katıldı. Yapılan hizmetlerle ilgili bilgi veren Yavaş, şöyle konuştu:

"Burada sadece burayı açmıyoruz. Sincan 100. Yıl'ın yanında, Susuz, Gölbaşı, Pursaklar, Serhat Mahallesi, Beytepe ve Demet Evler gibi başkentimizin farklı noktalarında açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni çocuk etkinlik merkezlerimizin coşkusunu hep birlikte paylaşıyoruz. Toplamda 29 merkeze ulaşmış bulunuyoruz. Hedefimiz en az 100'dür. Bu ay içerisinde üç yeni merkezi daha açıyoruz. Şehit ve gazi yakınlarına ücretsiz, sosyal yardım alan ailelerimizle çok cüzi bir ücretle hizmet vermeye devam edeceğiz. Çocuklarımız sadece ailelerin değil aynı zamanda toplumumuzun en kıymetli varlıklarıdır. Onların gözlerinde parlayan o umut bizlere daha iyi bir yarın inşa etme sorumluluğu hazırlıyor. İşte çocuklarımıza yönelik olarak hizmete sunduğumuz bu merkezde yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda bir sevgi, dayanışma ve öğrenme mekanıdır. Bu merkezlerimiz ailelerin eğitime erişemeyen çocuklarına yönelik olup yabancı dil eğitiminden güzel sanatlara kadar birçok alanda hizmet veriyor.

Bunun yanında beş ayrı merkezde dezavantajlı oyuncağa erişemeyen çocuklar için oyuncak kütüphanesi açtık. Hacettepe Üniversitesi'yle iş birliği yaparak erken çocukluk hastalıklarının tespit amacıyla 0-6 72 ay arası 2 bin 500 çocuğumuza uyguladık.

"Aralık ayında geniş katılımlı bir ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz"

Şimdi ise 5 bin 805 çocuğa hizmet vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kreşler toplumumuzun temel yapı taşlarıdır. Burada verilen eğitimler sadece bireysel gelişimlerle değil aynı zamanda toplumsal değerler ve normların şekillenmesinde de katkı sağlar. Bu merkezlerde çocuklarımız sosyal becerilerini, empati yeteneklerini ve arkadaşlık ilişkilerini geliştirirken duygusal zekalarını ve sosyal sorumluluk bilinçlerini pekiştirirler. Ayrıca aileler için de büyük bir destek sunulmaktadır. Kadınlarımızın iş gücüne katılması, teşvik etmek, ailelerin ekonomik ve sosyal yaşamında rahat bir şekilde rol almalarını bu şekilde sağlıyoruz.

100. Yıl merkezimiz 2 bin 215 metrekarelik geniş alanıyla bir yuva sunmaktadır. Burada yaratıcı atölye sınıflarına sıcak bir yemekhaneden güvenli oyun alanlarına kadar birçok donatı bulunmaktadır. Alanında uzman olan eğitmenlerimiz çocuklarımızı yalnızca bilgiyle donatmakla kalmayacak aynı zamanda hayal güçleriyle yaratacaklarını açığa çıkaracak eğitimler sağlamak istiyoruz.

Kadın aile yaşam merkez çocuk eğitimlerine yönelik çalışmalarımız devam ediyor.

Son zamanlarda değişen mecralar çocuklarımız için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır. Bunu televizyonlardan izliyorsunuz. Çocuklara yönelik şiddet ve istismar olaylarını kınıyorum. Suçluların adalet önünde hesap vermesini talep ediyoruz. Bu konuda akademisyenler, yazarlar ve sivil toplum kuruluşları ile bir çalıştay düzenleyip 2025 yılı için kapsamlı bir eylem planı hazırlayacağız. Ayrıca aralık ayında geniş katılımlı bir ulusal çocuk sempozyumu düzenleyeceğiz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mansur Yavaş: 'Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Olayları Konusunda Çalıştay Düzenleyip 2025 Yılı İçin Kapsamlı Eylem Planı Hazırlayacağız' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mansur Yavaş: "Çocuklara Yönelik Şiddet ve İstismar Olayları Konusunda Çalıştay Düzenleyip 2025 Yılı İçin Kapsamlı Eylem Planı Hazırlayacağız" - Son Dakika
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