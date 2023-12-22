Mansur Yavaş: Hünkarın felsefesine uygun olarak hiç kimseyi ötekileştirmeden hizmet ediyoruz

Haber: GÜLARA SUBAŞI/ Kamera: DURSUN ALKAYA

Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş, Hacıbektaş'ta; "Hiç kimseyi ayırmıyoruz, hünkarın felsefesine uygun olarak hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan; herkesi kutsal bir varlık olarak görerek eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz ve İnşallah bunun karşılığını da önümüzdeki yerel seçimlerde alacağız. Çünkü bu toplum çok yoruldu. Ötekileştirilmekten yoruldu, siyasi görüşünden, inancından veya başka bir şeyinden dolayı çok ötekileştirildi" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Nevşehir'de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Hacıbektaş'a gelişinin 104, yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı. Etkinliğe, Özel ile birlikte; CHP Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve milletvekilleri katıldı.

Mansur Yavaş, şunları söyledi:

"Ne güzel hünkarın manevi ikliminde sizlerle buluşmak. Mustafa Kemal buraya geliyor. Burada yaptığı ziyaretlerden aldığı moralle 27 Aralık'ta da Ankara'ya geliyor. Birçok fetva çıkarılıyor hakkında, katli vacip diye. Gittiği yerlerde neyle karşılaşacağı belli değil. Bazıları peşinde tutuklamak için geziyor ve o iklimned Hacıbektaş'tan sonra Ankara'ya geliyor ki büyük bir kalabalık. 5 bin kadar atlı kadın, erkek, genç seğmen.

"CHP'Lİ BELEDİYELERİN HEPSİ TOPLUMUN TÜMÜNÜ KUCAKLAYARAK O AYRIŞTIRICI İKLİMİ ORTADAN KALDIRIYOR"

Bizlere düşen, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına giderken 'İlelebet Cumhuriyet' diyerek Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak. Görev yaptığımız başkenti de dünya başkentleriyle yarışır, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekliyle ve ona layık olarak rekabete sunmaktır. Hiç kimseyi ayırmıyoruz, hünkarın felsefesine uygun olarak hiç kimseyi ötekileştirmeden, ayırmadan; herkesi kutsal bir varlık olarak görerek eşit şekilde hizmet etmeye çalışıyoruz ve İnşallah bunun karşılığını da önümüzdeki yerel seçimlerde alacağız. Çünkü bu toplum çok yoruldu. Ötekileştirilmekten yoruldu, siyasi görüşünden, inancından veya başka bir şeyinden dolayı çok ötekileştirildi. CHP'li belediyelerin hepsi toplumun tümünü kucaklayarak o ayrıştırıcı iklimi ortadan kaldırıyor ve 11 büyükşehirin üstüne çok da büyükşehir, il, ilçe, belde ve belediye başkanlarıyla toplumun tümünü gerçek belediyecilik hizmetleriyle karşılaştıracağız."