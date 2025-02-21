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(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Kutlu Parti'yi ziyaret etti. Yavaş, "Kutlu Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu genel merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Misafirperverlikleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadesini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Kutlu Parti Genel Başkanı Yusuf Halaçoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Yavaş, sosyal medya hesabından Kutlu Parti'nin ziyarete ilişkin paylaşımını alıntılayarak "Kutlu Parti Genel Başkanı Sayın Yusuf Halaçoğlu'nu genel merkezinde ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Misafirperverlikleri için kendisine ve ekibine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" notunu düştü.