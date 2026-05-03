Mansur Yavaş'tan Almina Ağaoğlu İçin Başsağlığı Mesajı

03.05.2026 12:29  Güncelleme: 13:22
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırısında ağır yaralanan evladımız Almina’nın, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Almina’ya Allah’tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda ağır yaralanan Almina Ağaoğlu 18 gün süren yaşam mücadelesinin ardından hayatını kaybetti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, olaya ilişkin sosyal medya hesabından, "Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırısında ağır yaralanan evladımız Almina'nın, 18 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Almina'ya Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA

