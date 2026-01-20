(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır. Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Nusaybin-Kamışlı sınır hattında yaşananlara tepki göstererek, şunları kaydetti:

"Şanlı Türk bayrağımıza yönelik, terör örgütü YPG yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı lanetliyorum. Bu tür provokasyonlar, kimden ve nereden gelirse gelsin asla amacına ulaşamayacaktır. Birliğimizden ve kardeşliğimizden vazgeçmeyeceğiz."